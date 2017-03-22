Mahkemede itiraf etti

Devrim Demir

Polisin Haspolat’ta Elchin Nazarov’un evine gerçekleştirdiği baskında 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis, hapların 160 adet olarak Mart ayında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulduğunu tespit etti.

Uyuşturucu haplarla bağlantısı olduğu tespit edilen Denis Vensan Sabit, Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan tutuklandı.

Polis ileri soruşturmasında hapları Müslüm Toprak’ın ülkeye soktuğunu belirledi.

Mahkeme emri ile tutuklanan zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucu kâbusu büyüyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, önceki gün saat 15.30-16.00 arasında Haspolat’ta Elchin Nazarov’un evine baskın düzenlendiğini anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, yapılan ileri soruşturmada Nazarov’un uyuşturucu hapları Denis Vensan Sabit’den satmak için aldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan Sabit’in uyuşturucu maddenin ise daha önceden anlaşmış olduğu zanlılar Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan ile anlaşarak zanlı Toprak’ın 160 adet olarak 6 Mart tarihinde Türkiye’den alarak KKTC’ye getirdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Kayıp emareler aranıyor

Polis Çavuşu Erkan Karam, kayıp emareler olduğunu belirterek zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Toprak para almadığını itiraf etti

Yargıcın söz hakkı vermesi üzerine zanlı Müslüm Toprak, ekonomik sıkıntı içinde olduğu için Denis V. Sabit’in talebiyle hapları Türkiye’den KKTC’ye getirdiğini ancak parasını da alamadığını itiraf etti.