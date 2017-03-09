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Mahkumun kurduğu siyasi partinin kaydı silindi

Mahkumun kurduğu siyasi partinin kaydı silindi

Onufriu’nun hapishanedeyken kurduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı tarafından “sehven” onaylanan “Adalet Hareketi” adlı siyasi partinin kaydının silindiği bildirildi.

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Müebbet hapis mahkumu Andreas Onufriu’nun hapishanedeyken kurduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı tarafından “sehven” onaylanan “Adalet Hareketi” adlı siyasi partinin kaydının silindiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, adı geçen siyasi partinin “yanlışlıkla” onaylandığını ve bu yanlışlık tespit edilir edilmez, kaydının silindiğini açıkladığını yazdı.

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