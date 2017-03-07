Mahruki DAÜ’lü öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucu ve Onursal Başkanı Nasuh Mahruki’yi ağırladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda DAÜ’lü öğrencilere biraraya gelen Mahruki, “Kendi Everest’inize Tırmanın” konulu seminer gerçekleştirdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu seminerde “Kendi Everest’inize Tırmanın” kitabıyla ilgili bilgiler de veren Mahruki, spor geçmişinden ve başarıya giden yolun temel kurallarından bahsetti. Öğrencilere kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken noktalardan bahseden Mahruki, çalışma hayatında hedef belirleme, doğru ve yerinde risk almanın önemine değindi. Gerçekleştirilen seminerin ardından DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Mahruki’ye DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası’na yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Osam’ı Ziyaret Etti

Gerçekleştirilen seminer öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Mahruki, DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası’nda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenciler ile bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğine değindi. Kendi hayatından örnekler veren Mahruki, AKUT hakkında da açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün öğrenci profili ve akreditasyon çalışmaları hakkında Mahruki’yi bilgilendirdi. Mahruki, ziyaret sonunda “Kendi Everest’inize Tırmanın” isimli kendi kitabını Prof. Dr. Osam’a takdim ederek kitap hakkında bilgiler de verdi. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yaşar Özden ve Prof. Dr. Cem Tanova, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ da hazır bulundu.