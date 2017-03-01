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  3. MAKAMER’in, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri yarın başlıyor
MAKAMER’in, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri yarın başlıyor

MAKAMER’in, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri yarın başlıyor

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, 2-8 Mart tarihleri arasında etkinlikler düzenliyor.

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Mağusa  Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, 2-8 Mart  tarihleri arasında etkinlikler düzenliyor.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yolunda Barış” temalı etkinliklerin ilki yarın saat 19.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

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