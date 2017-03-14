“Mali Anlaşmazlıkların Çözüm Kurumu” kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Rum Para-Finans Komiseri Pavlos Yoannu, “Mahkemeye Gitmemiş Mali Anlaşmazlıkların Çözülmesi Kurumu”nun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun, Güney Kıbrıs’ın yurtdışındaki büyükelçilikleri aleyhinde sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Simerini gazetesinin haberine göre Yoannu, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde dün yaptığı konuşmada, kuruluşun personel kadrosunun artırılması ve Yönetim Kurulu’ndan bağımsız hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Yoannu, kuruluşun çalışmalarında yaşanan gecikmelerin, yurtdışındaki büyükelçilikleri de olumsuz etkilediğini belirtti. Haberde büyükelçiliklerin nasıl ve niçin etkilendiğine dair ayrıntı verilmedi.