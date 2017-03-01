Mali Destek Programı’na başvuran 29 kişiye şözleşme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteğiyle bakanlık tarafından yürütülen 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 29 başvuru sahibine sözleşmelerini veriyor.

2016 Yılı Programı kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurup hak kazanan 29 kişiye sözleşmeleri yarın düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile bakanlıkta yer alacak tören saat 11.00’de başlayacak.

3.5 MİLYON TL KAYNAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3.5 milyon TL’lik kaynakla ilan edilen 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na gelen toplam 63 başvurunun 29’u değerlendirme sonucunda asil listeye girerek bakanlıkla sözleşme imzalama hakkını elde etti.

Açıklamada, söz konusu sözleşme tutarları kapsamında tüm kaynağın kullanılacağı belirtildi.

Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ile tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı program kapsamında, soğuk zincire geçiş projeleri, küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna yönelik projeler, organik ve diğer sertifikalı üretim yapan işletmelerin modernizasyonuna yönelik yatırımların öncelikli olarak belirlendiği kaydedildi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MODERNİZASYON VE SOĞUK ZİNCİRE GEÇİŞ ÖN PLANDA

Hibe almaya kazanan 29 proje arasında, küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonuna ve soğuk zincir sistemine geçiş projelerinin ön planda olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvuru sayısının 2015’ göre yüzde 21 ve aynı şekilde başarı oranının ise yüzde 10 artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmelerinin imzalanması ile proje izleme süreçleri başlayan proje sahiplerinin, proje faaliyetlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için bakanlık sorumlularıyla birlikte çalışacakları da ifade edildi.