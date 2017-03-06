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Mali'de askeri kampa düzenlenen saldırı

Mali'de askeri kampa düzenlenen saldırı

Mali'de askeri kampa düzenlenen saldırıda 11 askerin öldüğü bildirildi.

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Mali'de askeri kampa düzenlenen saldırıda 11 askerin öldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde Bulkessi bölgesindeki askeri kampa hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 11 askerin öldüğü ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırganların kamptaki askeri mühimmatı da alarak kaçtığı belirtilmişti.

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