Malta’dan çözüme destek

AB dönem başkanlığını ocak ayı itibarıyla devralacak Malta’nın, Kıbrıs sorununun çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Altithia gazetesi, Malta’nın AB Daimi Temsilcisi Marlene Bonnici’nin, Rum Haber Ajansı’na vermiş olduğu röportaja yer verdi.

Habere göre, Bonnici, 1 Ocak 2017 itibarıyla devralacakları AB dönem başkanlıkları sırasında, Kıbrıs sorunu, İngiltere’nin AB’den çıkması, Türkiye ile anlaşma, mülteci krizinde atılacak sonraki adımlar, güvenlik konuları, ortak pazar ve AB’nin sosyal boyutu gibi konuları ele alacaklarını ifade etti.

Bonnici, Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştırmak için gerekli olan her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizerken, büyük siyasi öneme sahip gelişmeden de söz etti.

Türkiye’ye ilişkin yeni müzakere başlıklarının açılmasını görmediğini belirten Bonnici, AB’nin, göçmenler konusundaki anlaşmanın devam etmesini de arzuladığını ifade etti.

Haravgi gazetesine göre Bonnici, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, Kıbrıs’a ilişkin konferans amacıyla Cenevre’ye gidebilmesi için AB dönem başkanlığı programının değiştirilmesine ilişkin bir soru üzerine, AB dönem başkanlığının her türlü kolaylığı sağlayacağını çünkü bir çözümün sadece Kıbrıs ve AB’ye değil Türkiye’nin de yararına olacağını düşündüklerini belirtti.

AB’nin gözlemci yoksa müzakereci rolünde mi olacağı şeklindeki bir soru üzerine Bonnici, AB’nin, gerek müzakereci taraf, gerekse gözlemci olarak müzakerelerde ortaya koyabileceği çok şeyin bulunduğunu ifade etti.