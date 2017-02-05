Mamalı: "İnternet ortamı çok etkiliyor"

Deniz Abidin

Avukat Barış Mamalı, çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların gittikçe artan bir boyuta ulaşmasının herkesi büyük bir endişeye sevk ettiğine dikkat çekti. Mamalı, minicik ve savunmasız beden ve ruhların saldırıya uğrayarak gasp edildiğine işaret ederek, ülkede çocuklara yönelik işlenen suçların korkutucu boyutlara ulaştığını belirtti. Mamalı, geçtiğimiz yıllarda çok küçük yaşlardaki çocuklara yapılan istismar ve tecavüz olaylarına her gün bir yenisinin eklendiğinin görülmekte olduğunu belirterek, artık birilerinin bunlara ‘Dur’ deyip caydırıcı önlemler almasının şart olduğunu kaydetti. Mamalı, yönetenlerin bu konuda tek bir hamlesinin bile olmadığını işaret ederek, zam yapmada gösterilen performansın yüzde birini çocukların güvenliğini sağlamak için harcamadığını söyledi.

“İnternet ortamı çok etkiliyor”

Mamalı, “Duyulmayan, gizli tutulan birçok çocuğun uğradığı çirkin taciz ve tecavüz olayları vardır. Tüm bunlar toplumun ruh sağlığını da derinden etkilerken, ülkedeki bu “ıskarta” sistemin kendini güncellemesini gündeme getirmektedir. Küçük çocuklara taciz ve tecavüz gibi suçlara yönelik AB ve diğer çağdaş ülkelerde çok özel önlemler alınmaktadır. İnternet üzerinden pedofillere (sübyancılık) yönelik sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte İnternet kullanımının artması ve sapkın sitelere olan rahat ulaşım da pedofiliye meyilli insanları tetiklemektedir. Bu tür çocuklara yönelik suçların oluşumunu internet ortamı da etkiliyor. Çocuk pornosu, bizim ülkemizde de tehlike yaratacak boyutlarda izlenmektedir ve bu konunun yetkililer tarafından ciddiyetle karşılanması şarttır. Acil önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Mamalı, temel sorunlardan birinin ülkeye giriş çıkışlardaki denetimsizlik olduğunu belirterek, ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel değişiminin suç oranlarının artması ve dolayısıyla da çocuklara yönelik suçların çoğalarak sürmesinde etken olduğunu kaydetti.

“Yarattıkları algılar ile beyinleri yıkıyorlar”

“Çocuklara yönelik tecavüz ve istismar olayları sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yaygınlaşan ve tehlike yaratan bir boyuta gelmiştir” diyen Mamalı, yeni dünyaya hükmeden küresel şirketlerin özellikle TV, medya ve internet üzerinden yarattıkları algılarla beyinlerin yıkanmakta olduğunu ifade etti. Mamalı, özellikle “Sex” algısının bu yollarla insanları etkileyip sapkınlaştırdığını belirtti.

“Baş hizmetkarlık yapan 13 aile var”

Dünya üzerinde son 600 yıldır “Baş hizmetkarlık” yapan 13 ailenin mevcudiyetine dikkat çeken Mamalı, bu ailelerin küresel anlamda finans, sağlık, eğitim ve savaşları kontrol ettiklerini savundu . Mamalı, bu aileler için insan değerinin olmadığına vurgu yaparak, “Dünya ne sizin bildiğiniz gibi bir yer, ne de yazmakla bitireceğimiz kadar kısa bir tarihi vardır. Adına ister komplo ister teori deyin. Hakikatler bunlardır. Biraz olsun okuma ve araştırma güdüsü olan her birey, bu bahsettiğim bilgilere ulaşıp, zihninde yoğurup, sentezini kaleme dökebilir. Son günlerde Wikileaks Belgeleri’yle ortaya dökülen “Pizza Gate” skandalı tüm bu yukarıda anlatılanları teyit eder niteliktedir. Yani onlar için insan değeri hiçlikle eşdeğerdir. Bunlar çocuk istismarcılığından da öte çocuklara işkence ederek tecavüz etmek, insan kesip onun can çekişmesini izlemek gibi aklın almayacağı durumları da içeriyor. Ve bunları yapanlar ise ABD’nin en üst yapısında yer alan kişilerdir” dedi.

“9 bin çocuk kayboldu”

Mamalı, Pizza Gate Skandalının ortaya çıkmasıyla , Amerika’nın önde gelen zenginleri ve siyasetçilerinin sapkın partilerde çocukların kurban edilmesi ve cinsel istismarda bulunmasının deşifre edildiğini kaydetti. Mamalı,

WikiLeaks’in ortaya çıkardığı belgelerin daha sonra bir internet sitesinde yeniden gündem olduğunu kaydetti. Almanya’da geçtiğimiz aylarda Almanya Federal Asayiş Dairesi’nin 9 bin çocuğun kaybolduğunu duyurduğuna dikkat çeken Avukat Mamalı, bu raporun ardından özellikle sivil toplum kuruluşlarının harekete geçtiğini kaydetti. Mamalı, 9 bin çocuğun akıbeti konusunda genellikle organ mafyası gibi ihtimaller konuşulurken “Pizza Gate” iddiasında ise, 9 bin çocuğun adının bir daha geçtiğini söyledi.

“Bu simgelere dikkat edin”

Mamalı, şunları söyledi, “Pizza Gate skandalında yıllar boyunca çocukların kaçırılıp, çok küçük yaşlarda çeşitli işkencelerle öldürüldüğü, eğlenceli törenlerle çocuklara işkence yapıldığı, her yaşta çocuğa tecavüz edildiği sapık partiler yapıldığı söyleniyor. Bazı logolar pedofili simgeleri olarak FBI tarafından yayınlanmıştır. Bu simgelerin tüm aileler tarafından ezberlenmesi gerekir, çünkü bu simgeler ile pedofililer sanal ortamda iletişim sağlamakta veya iş görmektedirler”