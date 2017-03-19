Mamalı: "Yasa fırsat bilinerek, insanlar fişlenecek"

Özlem Çimendal

Avukat Barış Mamalı, internet üzerinden işlenen suçlarda hızlı artışın göze çarptığını belirterek, Meclis’e gönderilen “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın kamuoyuna olumlu pompalanmaya çalışıldığını savundu ve yaklaşan tehlikeye dikkat çekti

Mamalı, bilgisayar ve bilgisayara bağlı olarak gelişen internet olayıyla çağımızda iletişimin inanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirerek, internetin insanlara sağladığı imkan ve kolaylıklar yanında birçok olumsuz etkileri de ortaya çıkardığını kaydetti. Mamalı, internet üzerinden işlenen suçlarda hızlı artışın göze çarptığını kaydetti.

“Bilişim suçlarının önüne geçmek için yasalar şart”

Bilişim Suçları denilen internet üzerinden işlenen suçların önüne geçebilmek ve gerektiğinde yaptırım uygulayabilmek için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getiren Mamalı, özellikle kişilik haklarına internet vasıtasıyla yapılan saldırılarda son yıllarda hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekti.

“Kişilik haklarına tecavüz söz konusu olabilir”

Kişinin sırlarının açıklanarak özel hayatının deşifre edilmesi, şeref ve haysiyetine haksız saldırıların olması, izni olmadan resminin yayınlanması, bu gibi hukuk dışı saldırılara örnek gösterilebileceğine değinen Mamalı, “Özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti, Anayasamızda güvence altına alınmıştır. Bu iki anayasal güvence, dengeli ve dikkatli bir şekilde sınırları çizilerek kullanılmalıdır. Zira kişisel bilgilerin fütursuzca toplandığı ve internet ortamında yetkisiz kişiler tarafından kötü niyetle açıklandığında, kişilik haklarına tecavüz söz konusu olabilmektedir” dedi.

“AB ve Avrupa ülkelerinde bilişim suçları yasaları yenilenmekte”

Sakıncaları gidermek ve insanların özel hayatlarını korumak amacıyla gerek Avrupa Birliği gerekse belli başlı bazı Avrupa ülkelerinin mevzuatlarında bilişim suçlarına yönelik yeni yasalar düzenlendiğinden de bahseden Mamalı, “Bu düzenlemelerde kişisel verilerin korunması sağlanmakta ve kanun ihlalinde bulunulduğunda hapislik cezası verilebilmektedir” şeklinde konuştu.

“Sitelerle dolandırıcılık gerçekleşiyor”

İnternette kurulan sitelerde bazı kişilerin özel hayatlarından kişilik haklarına kadar saldırıya uğradıkları görüldüğüne değinen Mamalı, yine internetten yapılan alışverişler ve kredi kartlarının kullanılması nedeniyle birçok dolandırılan insana da rastlandığının altını çizdi.

“Bir dizi sorunu da beraberinde getirdi”

Bugün çocuk pornosu gibi yeni dünya düzeninin yarattığı sapkınlıklar yanında küçük çocukların da porno sitelerine girdiğini ve her türlü sapkınlığı kolayca görebildiklerine ve önlem almanın devletin görevi olduğuna dikkat çeken Mamalı, “Görüleceği üzere gerçek hayatımızda ahlaksız bir davranış olarak gördüğümüz her şey fazlasıyla internet ortamında yer almaktadır. Toplumu bu tür uygunsuz ortamlardan koruyacak önlemleri almak da devlete düşmektedir. Yeni bir kitle iletişim aracı olarak internet hayatımıza girerken bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Siber suçlar network (ağ) sistemlerini de kapsar”

Bilişim Suçları derken ağırlıkla İnternet’te işlenen suçların anlaşıldığını buna da daha doğru bir tanımla “Siber Suç” adı verildiğini söyleyen Mamalı, ayrıca “Siber Suç”un sadece internet ortamını değil benzeri network (ağ) sistemlerini de kapsayan bir terim olduğunu ifade etti. Mamalı, “Bugün bu tür suçlara karşı insanları korumak için dünyada çeşitli yasalar yapılmıştır” diye konuştu.

“Yasa devletin eline hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yetki vermemeli”

Bilişim Suçları ile alakalı yasaların yapılırken devletlerin eline gereğinden fazla hak ve yetki verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Mamalı, aksi takdirde insanların temel hak ve özgürlüklerinin büyük tehlike altına sokulabileceği tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceğine vurgu yaptı.

“Meclis’teki Bilişim Yasası’na serpiştirilmiş çok tehlikeli düzenlemeler var”

KKTC’de Meclis’e gönderilen “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın çok dikkatlice etüt edilmesi gerektiğini savunan Mamalı, “Bugüne kadar tasarı hakkında hep olumlu düşüncelerin kamuoyuna pompalandığını görmekteyiz. Sanki bu tasarıda olumsuz hiçbir şey yokmuş, çok mükemmelmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa bu tasarı içerisinde gizlenmiş çok tehlikeli düzenlemeler de vardır” dedi.

“Devletin ve polisin eline aşırı orantısız güç veriliyor”

Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın içerisine gizlenmiş tehlikeli düzenlemeler olduğu gibi orantısız yetkinin devlet ve polisin eline verilmesinin de ön görüldüğünü kaydetti. Mamalı, “İçerisinde olumlu bakabileceğimiz yanlar olduğu gibi, ileride biz insanları çok zor durumlarda bırakabilecek aşırı orantısız yetkilerin devletin ve özellikle polisin eline verilmiş olduğunu da görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kişisel verilerin korunması yerle bir edildi”

Tasarı içerisine serpiştirilmiş bazı düzenlemelerle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığının görüldüğünü savunan Mamalı, Anayasal güvence altında tutulan özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği ilkesi ile kişisel verilerin korunması hakkını yerle bir edildiğinin altını çizdi.

“Yasa fırsat bilinerek, insanlar fişlenecek”

Mamalı ayrıca tasarının hangi ellerde üretildiğinin bilmemekle birlikte baskın zihniyetin devletçi ve otokratik bir anlayışa sahip olduğunu, yasa fırsat bilinerek insanların özeline girme ve onları fişlemenin yollarının açılmaya çalışıldığını da iddia etti.

“Devlet dairelerinde izinsiz ve sahte yazılımlar kullanılıyor”

Bilişim konusunda “yazılımlar” başlığının da oldukça önemli ve doğru okunması gereken bir unsur olduğuna dikkat çeken Mamalı, devletin sahte yazılımların önüne geçmeyi hedeflemediğini aksine devlet dairelerinde kullanılan sahte yazılımları meşrulaştırmayı amaçladığını ifade etti.

“Amaç sahte yazılımların önüne geçmek değil, bunları meşrulaştırmak”

Mamalı şöyle konuştu: “Bu tasarıda hak sahibinin izni olmaksızın yazılımların (Windows, Apple, Mac gibi) satışı, kurulumu ve dağıtımı yasaklanmaktadır. Sahte yazılımların engellenmeye çalışılması ahlaki açıdan bakıldığında doğru bir yaklaşımdır. Ancak burada ilginç şekilde bu tür sahte yazılımları kullanacak olanlara herhangi bir yasaklama yok. Sahte yazılım ahlaksız bir olay ise neden bunu kullanıcılarına herhangi bir yaptırım getirilmiyor. Şu anda devlet dairelerinde kullanılan yazılımlar da izinsiz kullanılmaktadır ve bence devlet kendi kullandığı bu sahte yazılımları meşrulaştırmayı düşünmektedir.”

“Yargıç denetimi ortadan kaldırılarak…”

Tasarının bir önceki halinde kişilerin bilgisayar sistemlerine ve bilgisayarlarına (veya bu özelliği taşıyan cihazlara, cep telefonlarına) polis tarafından el konulabilmesi için mutlaka özel bir mahkeme kararının olması şartının olduğunu hatırlatan Mamalı, yeni düzenleme ile birlikte yargıç denetimin ortadan kaldırılarak, verilerin poliste depolanmasının sağlanmasının amaçlandığını söyledi ve “Ancak tasarının son haline baktığımızda bu şartın kaldırıldığını görüyoruz. Belli ki derin bir el olaya müdahale ediyor ve birilerinin isteğine göre tasarıyı şekillendiriyor. Bu çok tehlikeli bir durum yaratacaktır. Bugün hepimizin en özel ve gizli verilerimizin depolandığı bu cihazlarımıza polis tarafından kolayca el koyulmasının yolu açılmak isteniyor. Yargıç denetimi olmadan yapılacak bu el koyma işlemi sırasında ‘tüm bilişim verileri polis tarafından yedeklenebilecektir’” ifadelerini kullandı.



“Özel fotoğraf, mesajlar, girilen siteler suçla ilgisi olmasa da depolanacak”

Bir soruşturma esnasında suçla alakalı olsun veya olmasın, ilgili, ilgisiz telefonları veya bilgisayarları her şeyi polisin alıp kendinde yedekleyebileceğini dile getiren Mamalı, “Özeliniz olan ne varsa, yani özel görüşmeleriniz, mesajlaşmalarınız, fotolarınız, hatta girdiğiniz tüm internet sitelerine kadar ne varsa suçla ilgisi olmasa dahi polis tüm bunları alıp depolayacaktır. Suçla ilgisi yoksa neden alıp yedekleyeceksiniz, bunun altından pis kokular çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tasarının 15. Maddesi etiketleme, fişleme yorumu içeriyor”

Bu yasa tasarısının bahane olduğunu iddia eden Mamalı, “Bu tasarı bahanesiyle hepimizi her şeyimizle fişleyecek devasa bir adım atıyorlar. Bu totaliter ve anti-demokratik anlayış ile belli ki harici istihbarat birimlerine hizmet verilecektir. Bu büyük bir tehlikedir. Belli ki ellerinde tutacakları bu özel veriler ile hem fişleyecekler hem de sırası geldiğinde bizlere karşı kullanacaklardır. Yeni Dünya Düzeni temelinde düşünülen etiketleme projesi çerçevesinde “köle/itaatkar insan” modelini yaratmak için burada da düğmeye basmışlardır. Tasarının 15. maddesine bakın bu söylediklerimi orada göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Facebook paylaşımlarına da ceza verilecek”

Tasarının 17. Maddesi altına bakıldığında (Madde 17(2)) Facebook ve benzeri alanlarda yapılacak paylaşımlardan dahi hapse girmenin yolunun açıldığının görüldüğünü ifade eden Mamalı, “Sadece bir paylaşım yapmak bile ceza yemenize neden olabilecektir. Kısacası insanlarımızı eleştiri yapmaktan ve bilgi paylaşmaktan korkar hale getirmek istiyorlar. Bundan daha vahimi biri eğer sizin adınıza sahte profil oluşturup bazı kötü paylaşımlar yaparsa polis hemen sizi enseleyecek, tutuklayacak ve tüm özel bilgilerinize el koyabilecektir. Bunun sahte olduğu anlaşılana kadar polis, yargı ve medya üçgeninde kötü günler geçireceksiniz. Barbaros Şansal’ın başına gelenleri burada bizlere de yapmak istiyorlar” dedi.



“Amaç, iktidarın yanlışlarını ortaya çıkaranları susturmak”

Mamalı, tasarıya serpiştirilen özgürlük düşmanı baskıcı anlayışın ürünü düzenlemelerle, halkı susturmak ve iktidarların yanlışlarını ortaya çıkaranların engellenmesinin amaçlandığını kaydetti. Yine tasarının 19(2) maddesine bakıldığında orada da fişlemeye yönelik bir durum olduğunun görüldüğünü söyleyen Mamalı, “Faaliyetlerine son verecek olan erişim sağlayıcıları ellerindeki tüm kayıtları (trafik bilgileri) götürüp devlete teslim etmek zorundadır. Yani o erişim sağlayıcısına bağlı internet sitelerine kimler girdi, burada ne yaptı, ne yazdı, ne paylaştı tüm her şeyi devlet alıp depolayacaktır” açıklamasında bulundu.



“Ağzını açanın ensesine polis, eleştirenleri hapse tıkamanın yolları aranıyor”

“Görüleceği üzere bu tasarı bahanesiyle bazı karanlık eller bizlerin hak ve özgürlüklerini tırpanlama yolları aramaktadır” diyen Mamalı “Ağzını açanın ensesine polis göndermeyi ve eleştiri yapanları hapse tıkmanın yollarını aramaktadır. Muhalefetin uyanıp bu tasarıya karşı şiddeti tepki koyması gerekir” şeklinde konuştu.