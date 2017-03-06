Mangal keyfi

Özlem Çimendal / Eniz Orakcıoğlu

Boğucu ülke gündemi arasında hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kendini piknik alanlarına atarak hem güneşli havanın tadını çıkardı hem de gönüllerince bir gün yaşadı.

Aile, eş, dost doğayla iç içe

Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin adresi bu Pazar da piknik alanları oldu. Aile ve eş-dostlarla hep bir arada yakılan mangallar eşliğinde doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Boğaz Piknik Alanı hafta içinin stresini atmak isteyenlerle doldu taştı.

Güneşin sıcaklığı, çocuk cıvıltılarıyla huzurlu bir gün

Çocukların gönüllerince oyunlarını oynadığı, büyüklerin mangal başına geçtiği Boğaz Piknik Alanı bu hafta sonu da vatandaşların akınına uğradı. Herkesin erken saatlerde gidip yer kaptığı piknik alanı, çocuk cıvıltılarıyla güneşin de sıcaklığıyla neşeli ve renkli görüntülere sahne oldu.