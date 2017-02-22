Manisa'daki okulda 3 yıl önce asılan 'hayır' tabelaları değiştirildi!

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir okul binasının girişine 3 yıl önce asılan 'Hayırla geldiniz' ve 'Hayırla gidiniz' yazılı tabelalar, 'Hoşgeldiniz-Welcome' ve 'Güle güle-Goodbye' yazılı olan yenileriyle değiştirildi. Oda TV'nin haberine göre, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu değişiklikle ilgili inceleme başlattı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, okuldaki tabelalarla ilgili yapılan değişiklikten yeni bilgi sahibi olduğunu belirtip, "Bununla ilgili talimat verdim, gerekli incelemeleri yapıyorlar. İnceleme sonucunda durum ortaya çıkacak. Ne zaman yapıldı değişiklik o araştırılacak. Bana bu güne kadar böyle bir şey gelmemişti. İnceleme sonunda gereği yapılır" diye konuştu.

Okul idarecileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.