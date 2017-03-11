Maocu isyancılar askerleri pusuya düşürdü: 11 ölü
Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların pusu kurarak 11 askeri öldürdüğü bildirildi.
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Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların pusu kurarak 11 askeri öldürdüğü bildirildi.
Emniyet yetkilisi R.K. Vij, Çattisgarh eyaletinde Sukma ormanında düzenlenen saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Hindistan İçişleri Bakanlığına göre, binlerce Maocu isyancı, ülkenin 29 eyaletinden 20'sinde faaliyet gösteriyor.
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