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  3. Maocu isyancılar askerleri pusuya düşürdü: 11 ölü
Maocu isyancılar askerleri pusuya düşürdü: 11 ölü

Maocu isyancılar askerleri pusuya düşürdü: 11 ölü

Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların pusu kurarak 11 askeri öldürdüğü bildirildi.

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Hindistan'ın orta kesiminde Maocu isyancıların pusu kurarak 11 askeri öldürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilisi R.K. Vij, Çattisgarh eyaletinde Sukma ormanında düzenlenen saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Hindistan İçişleri Bakanlığına göre, binlerce Maocu isyancı, ülkenin 29 eyaletinden 20'sinde faaliyet gösteriyor.

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