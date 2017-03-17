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Maraş için öncelik istendi

Maraş için öncelik istendi

Sözde “Maraş Belediyesi”nin meclisi, Maraş konusunun değerinin düşürüldüğünü iddia ederek, Rum Hükümeti ve siyasi partilerden Maraş konusuna öncelik vermelerini istedi.

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Sözde “Maraş Belediyesi”nin meclisi, Maraş konusunun değerinin düşürüldüğünü iddia ederek, Rum Hükümeti ve siyasi partilerden Maraş konusuna öncelik vermelerini istedi.

Fileleftheros gazetesine göre,  sözde “Maraş Belediyesi”nin meclisi, Maraş konusunun değerinin düşürülmesinin büyük bir hata olduğunu ileri sürerken, öne sürülen “Türk işgali ve Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili stratejileri” karşısında, Maraş’ın,  Rum tarafının sahip olduğu en büyük kartı olduğunu savundu.

Meclis ayrıca, Rum Hükümeti ve partileri, Maraş konusuna öncellik vererek, bunu yoğun bir şekilde yeniden gündeme getirmeye çağırdı.

Haberde sözde “Maraş Belediyesi”nin meclisinin, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ile görüşmeler yaptığı da aktarıldı.

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