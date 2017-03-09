Maraş’ın göbeğinde çarpıştılar

Hüseyin Çiçek

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında, Maraş Sağlık Ocağı yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki KN 512 plakalı aracı ile dikkatsizce tali yoldan anayola çıkan Koraltay Güvenateş, o esnada anayol üzerinde, Kombos meydanından Veyselliler mahallesi istikametine seyretmekte olan Utku Altıok yönetimindeki PC 008 plakalı araca, yan kısmından çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Aynı noktada her gün bir trafik kazası ile karşılaştıklarını belirten bölge sakinleri, yol üzerine trafik ışıklarının yerleştirilmesinin gerekli olduğunu savundu. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.