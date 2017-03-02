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  3. Maraşlı üreticilere domates yetiştiriciliği eğitimi verildi
Maraşlı üreticilere domates yetiştiriciliği eğitimi verildi

Maraşlı üreticilere domates yetiştiriciliği eğitimi verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi uzmanlarınca, Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki üreticilere domates yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim verdi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi uzmanlarınca, Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki üreticilere domates yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde bir üreticinin bahçesindeki uygulamalı eğitimin ardından akşam da Maraş MAGEM’de “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim düzenlendi.

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