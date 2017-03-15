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  3. Mardin-Diyarbakır yolunda mayın patladı: 2 şehit
Mardin-Diyarbakır yolunda mayın patladı: 2 şehit

Mardin-Diyarbakır yolunda mayın patladı: 2 şehit

Mardin-Diyarbakır yolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında mayın kontrolü yapıldığı sırada patlama meydana geldi, 2 asker şehit oldu.

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Patlama sabah saatlerinde, Mardin - Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında mayın kontrolü yapıldığı sırada meydana geldi. Patlamada 2 asker şehit oldu.

AA'ya göre, PKK'lılar önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. 

Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. 

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Kaynak: DHA, AA

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