Maria, Lokmacı'dan geçemedi

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan ve polisi görünce şüpheli hareketlerde bulunan 29 yaşındaki Oana Maria Macoveiciuc’in tasarrufunda uyuşturucu ele geçirildi. gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı dün de tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 9 Şubat tarihinde saat

20:00 raddelerinde Lokmacı Kara kapısından giriş yapan zanlının üzerinde şüpheli hareketler sergilemesi nedeni ile arama yapıldığı belirtildi.

Polis, yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi erkek arkadaşının yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsa getirdiği itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis, suçla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişinin daha arandığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.