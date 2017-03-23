Market fareleri teminata bağlandı

Devrim Demir

Gönyeli’de bir markete ait apartman boşluğunda merdiven altında muhafaza edilen içkilerin yerini tespit ederek 46 adet bin 150 TL değerinde içkileri çalan 17 yaşındaki T.Y., H.İ.Ö., ve 18 yaşındaki M.E., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

İçkileri başka bir market sahibine 70 TL karşılığında sattıkları tespit edilen 3 genç, hafta sonu tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Aleyhlerinde alınan tutukluluk süreleri dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 10’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Kenan Harun Özdemir, zanlılar T.Y., H.İ.Ö., ve M.E.’nin “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru, zanlıların Gönyelide bir apartmanda muhafaza edilen toplam değerleri bin 150 TL değerinde olan 46 adet içkiyi çalarak başka bir market sahibine sattıklarını ve sahtekârlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.