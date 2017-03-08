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Market hırsızı yakalandı

Market hırsızı yakalandı

M.D. (E-27) adlı şahsın “Rızık Market” isimli iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye girdiği ve marketten 1087 TL değerinde muhtelif markalarda sigara, 6 adet hazır telefon kartı ve 200 TL nakit para çaldığı tespit edildi.

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M.D. (E-27) adlı şahsın 14 Ocak’ta Küçük Kaymaklı’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Rızık Market” isimli iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye girdiği ve marketten 1087 TL değerinde muhtelif markalarda sigara, 6 adet hazır telefon kartı ve 200 TL nakit para çaldığı tespit edildi. M.D. tutuklandı.

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