Market hırsızı yakalandı
M.D. (E-27) adlı şahsın “Rızık Market” isimli iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye girdiği ve marketten 1087 TL değerinde muhtelif markalarda sigara, 6 adet hazır telefon kartı ve 200 TL nakit para çaldığı tespit edildi.
A+A-
M.D. (E-27) adlı şahsın 14 Ocak’ta Küçük Kaymaklı’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Rızık Market” isimli iş yerinin cam kapısını kırarak içeriye girdiği ve marketten 1087 TL değerinde muhtelif markalarda sigara, 6 adet hazır telefon kartı ve 200 TL nakit para çaldığı tespit edildi. M.D. tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.