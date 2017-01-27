Marketten içki çaldı yakalandı

Evrim Kamalı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Devpa Süpermarkette içki çalan Zimbabve uyruklu zanlı Liberty Manyaza tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Liberty Manyaza’nın Lefkoşa'da faaliyet gösteren Devpa Süpermarketten 22 Ocak tarihinde saat 14.00 raddelerinde Hennesy marka bir şişe alkollü içkiyi marketin temizlik reyonuna gidip kutusunda çıkardıktan sonra, ceketi içerisine gizleyerek ödeme yapmadan dışarıya çıktığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının kamera görüntülerinde tespit edildiğini, zanlı ile birlikte olan bir şahsın daha arandığını söyleyerek zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklum kalmasını talep etti.

1 gün poliste kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.