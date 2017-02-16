Markulli: "ELAM'ın bu kabul edilemez inisiyatifi alaşağı edilmeli"

DİSİ partisi meclis grubunun bugünkü toplantısının, Rum Meclisi’nde Enosis plebisitiyle ilgili kararın alınmasında DİSİ milletvekillerinin çekimser kalmasından dolayı fırtınalı geçmesinin beklendiği bildirildi.

Politis gazetesi “Partiler Enosis Plebisiti’nin Ardından Krizde” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, DİSİ meclis grubunun, Rum Eğitim Komitesi Başkanı, DİSİ milletvekili Kiriakos Hacıyannis tarafından, ELAM’ın değişiklik önerisi hakkında bilgilendirilmediğini yazdı.

DİSİ’nin oylamada çekimser kalmasına, geçtiğimiz Cuma günkü meclis genel kurul toplantısında karar verildiğini ilettiklerini yazan gazete, bunun sebebinin DİSİ milletvekillerinin hazırlıksız olmaları yüzünden, ELAM’ın değişiklik önerisine olumlu oy vermeye hazır olmaları olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis ise açıklamasında, milliyetçi önerileri desteklemek gibi bir niyete sahip olmadığını dile getirdi.

İç sayfalardan geniş yer ayırdığı haberinde, parti içi eleştirilerin, ELAM’ın değişiklik önerisinin ele alınış şekli bakımından, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’e yöneldiğine işaret eden gazete, DİSİ meclis grubunun bugünkü toplantısında, Hacıyannis’ten iki konuda izahat istenmesinin beklendiğini kaydetti.

Gazete, izahat istenecek ilk konunun, partinin meclis grubunun ELAM’ın değişiklik önerisi hakkında Hacıyannis tarafından bilgilendirilmemesi, ikinci konunun ise partinin milletvekillerinden Annita Dimitriyu’nun Eğitim Komitesi’nde değişiklik önerisini kabul ediyor görünmesi olduğunu ekledi.

DİKO’DAN İSTİFALAR

Alithia gazetesi ise “Elam’a Ayak Uydurulması Konusunda DİKO ile EDEK’te Sarsıntı… DİKO Yetkililerinden İstifa, Omiru’dan Keskin Açıklama” başlıklı haberinde, bazı EDEK ve DİKO yetkililerinin, Enosis Plebisiti konusunda ELAM’a ayak uydurma kararı konusunda partilerinden farklı düşündüklerini yazdı.

Bununla birlikte iki partinin liderliğinin de eleştirilere yanıt vermekten veya konuyla meşgul olmaktan kaçındığını kaydeden gazete, yerel yönetimlerden gelen iki üyenin dün DİKO’dan ayrıldığını haber verdi.

Gazete, partiden ayrıldığını açıklayan iki üyeden birinin Limasol eski Belediye Meclis üyesi Yannis Armeftis ve Eğlence Belediye Meclis üyesi Marinu Kleanthus olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Limasol eski Belediye Meclis üyesi Yannis Armeftis, konuyla ilgili açıklamayı şahsi facebook hesabından yaptı. Armeftis, açıklamasında, partiyi “milliyetçiliğe kayma konusunda suçladı ve parti yönetimi değişene kadar kendisini parti dışına aldığını” kaydetti.

Gazeteye göre, Eğlence Belediye Meclis üyesi Marinu Kleanthus ise Armeftis’in paylaşımına yaptığı yorumda “Bravo Yannis. Aynı fikirdeyim ve aynı yolu izliyorum” ifadelerini kullandı.

OMİRU DA DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteye göre, Rum Meclisi ve EDEK eski Başkanı Yannakis Omiru ise açıklamasında, ELAM’ı izleyen partisini eleştirerek, “Neo-faşist ve Neo-Nazist Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak) sütkardeşi olan, hoşgörüsüz bir oluşumun yasa girişiminin siyasi açıdan meşru kılındığını” dile getirdi.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, DİSİ ile AKEL’i, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitiyle ilgili kararını değiştirmek istiyorlarsa, cesaretli olmaya çağırdı.

Papadopulos, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AKEL ile DİSİ, Meclis kararının bu kadar yanlış olduğunu düşünüyorsa, neden yönetmeliklerin değişmesi için yasa önerisinde bulunmuyorlar? Bu partiler çoğunluğa sahiptir” ifadelerini kullandı.

Gazete, DİSİ başkanının üzerinde çalıştığı çözümün ise, Meclisin, Rum Eğitim Bakanlığı’nın genelgelerine karar veremeyeceği bir öneri sunulması şeklinde olduğunu haber verdi.

AKINCI VE TC DIŞİŞLERİ’NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Fileleftheros gazetesinin haberine göre ise, DİKO, Türkiye Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını yorumladı. DİKO, “Türk işgalinin sözde barış süreci olarak nitelendirilmesine dair kabul edilemez ısrarın ve Rum Meclisi’nin 1950 Plebisitiyle ilgili kararının müzakereler sürecinde sorun yaratılmasına dair sözde bir sebep gibi yorumlanmasının, Türk tarafının gerçek niyetlerini teyit etmekte olduğunu” iddia etti.

Gazeteye göre, EDEK ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Meclisi’nin kararının düzeltilmesine dair talebi hakkında “(Akıncı’nın) Rum sivillerin 1964 yılında Dillirga’da Türk Hava Kuvvetleri tarafından öldürülmesine ilişkin olarak Erenköy’de yapılan kutlamalara son vermesi ve Beşparmalardaki kışkırtıcı sloganları ortadan kaldırması halinde, istediği şeyleri talep etme hakkına sahip olacağını” savundu.

Vatandaşlar İttifakı da açıklamasında, “tüm siyasi güçlere Türk uzlaşmazlığına karşı seslerini yükseltmeleri ve güçlerini birleştirmeleri” çağrısı yaptı. Parti başkanı Yorgos Lillikas, karşılarında Türk saldırganlığı ve müzakereleri çıkmaza sürükleme taktiğinin bulunduğunu iddia etti.

Rum Ekologlar ise yaptıkları açıklamada, Akıncı’nın ortaya koyduğu talebin oldukça kışkırtıcı olduğunu iddia ederken, ELAM ise açıklamasında, AKEL’i, Akıncı’yla görüş birliğinde içinde bulunduğu gerekçesiyle suçladı.

DİSİ partisi de Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yorumlayarak, Ankara’nın yapay bir gerilimi tırmandırdığını iddia etti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” iç meselelerine müdahale etme konusunda hiçbir hakkı bulunmadığını savundu.

MARKULLİ: “AKINCI BU KEZ YÜZDE 100 HAKLI”

Gazeteye göre, Rum Dışişleri eski Bakanlarından ve mülkiyetle ilgili komitenin şu anki üyelerinden Erato Kozaku Markulli ise açıklamasında, “Kıbrıs Türk liderin tepkide bulunacağını önceden tahmin ettiğini ve Akıncı’nın bu kez yüzde 100 haklı olduğunu” dile getirdi.

Gazeteye göre, Markulli kendisinin de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ELAM’ın bu kabul edilemez inisiyatifini alaşağı etmeye çağırdı.