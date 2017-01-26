Mars'ta yaşayabilen canlı!

Bilim adamları, Mars'ın zorlu koşullarında mikropların yaşayabildiğini kanıtladı. Metanojen adı verilen bir grup mikroorganizma Mars'ın koşullarına göre düzenlenmiş bir laboratuvarda hayatta kaldı. Arkansas Üniversitesi astrobiyologları tarafından yapılan deneyde, uzaylıların olduğu kanıtlanamadı ama gözle görülemeyen bazı canlıların var olabileceği anlaşıldı.

Mars'da Curiosity, metan gazı bulmuştu. Dünyadaki metanın büyük bir kısmı canlı organizmalar tarafından üretiliyor. Bunun üzerine harekete geçen bilim insanları aynı durumun Mars'ta da mümkün olma ihtimalini düşündü. Yapılan deneyler Dünya'da metan oluşturan mikroorganizmalarının Mars'ta da hayatta kalabileceğini gösterdi. Dünya üzerindeki metanojenler hayatta kalabilmek için oksijene ya da fotosenteze ihtiyaç duymuyorlar.

Daha önce de Florida Üniversitesi'nden bilim adamları Rusya'dan topladıkları bakterileri Mars'ın basınç miktarına uygun biçimde tutmuş ve Carnobacterium'un hayatta kaldığını tespit etmişti. Ancak deneyde kullanılan 10 bin bakteriden sadece 6 tanesi büyümeyi başarabildi.