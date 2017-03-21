Mart 9’u krizi yeniden alevlendirdi

Nadire Bahadi

İnönü’de İKSAD kullanımına verilen ancak işletmeciliği ise Emir Acaröz’e verilen Vakıflar İdaresi’ne ait Akın Spor Kulübü işletmeci ve dernek üyeleri tarafından paylaşılamıyor. Geçen yıl işletmeci Acaröz’ün dernek üyelerinin haberi olmadan derneğe ait eşyaların bulunduğu kulüp binasına girmesi üzerine sorun yaşanmıştı ve taraflar polislik olmuştu. Bu yılda dernek üyeleri yine spor kulübünün kullanımı ile ilgili işletmeci Acaröz ile sorun yaşıyor. Mart 9’u etkinliği için binadan masa çıkaran ve piknik sonrasında masaları yeniden yerine koymak isterken dün işletmeci Acaröz ile karşı karşıya kalan dernek üyeleri sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

İKSAD’dan açıklama

Konu ile ilgili İKSAD dün bir açıklama yaptı. İKSAD açıklamasında konu ile ilgili davanın 1 yıldır davası sürdüğünü belirtti. İnönü muhtarı ile belediye başkanının yazılı olarak söz konusu binanın dernek üyelerinin faaliyetleri için kullanımına izin verdiğini belirten dernek, Mart 9’u Pikniği için bina binadan eşyalarını almak isterken işletmeci Emir Acaröz tarafından engellendiklerini dün ise eşyaları yeniden binaya koymak isterken, bu kez de binaya girişin engellendiğini belirtti. Dernek açıklamada şu ifadelere yer verdi: Davası süren binada kullanım hakkımız olduğu işletmeci ve mahkeme tarafından bilinmektedir. Muhtar ve belediye başkanının yazılı izni olmasına rağmen Emir Acaröz’ün yasa dışı yollarla binaya girdiği yetmezmiş gibi, dün de dernek üyelerimiz engellendi. Bir türlü çözüme ulaşmayan sorun nedeni ile İKSAD istediği zaman toplantı yapamamakta ve işletmeci tarafından sürekli olarak engellenmektedir. Haklı davamızda sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz ve adaletin bir an önce yerini bulması için elimizden geleni yapacağız!