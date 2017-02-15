Mattis: "NATO, ABD için temel dayanak noktası olmayı sürdürüyor"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "NATO'nun ABD ve transatlantik topluluğu için temel dayanak noktası olmayı sürdürdüğünü" belirterek, ittifak üyelerinin "aldıkları en iyi savunma karşılığında paylarına düşeni ödemesi talebinin de adil olduğunu" söyledi.

Göreve geldikten sonra NATO'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Matttis, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile beraber gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce değişik birimlerinde görev aldığı NATO'yu "ikinci evi" olarak niteleyen Mattis, "NATO, ABD ve birbirine bağlı transatlantik topluluğu için temel dayanak noktası unsur olmayı sürdürüyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya olan desteğini ifade ettiğini belirten Mattis, ittifakın değişen güvenlik şartlarına sürekli uyum sağlamayı başardığını, bundan sonra da böyle yapmayı sürdüreceğine inandığını söyledi.

Ülkesinin ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması yönündeki çağrısını hatırlatan Mattis, "Dünyadaki en iyi savunmadan faydalananların, özgürülüğü savunmak için kendi paylarına düşen harcamayı yapması yönündeki talebin adil olduğunu" söyledi.

"BU TAAHHÜT SADECE KELİMELERDE DEĞİL FİİLİYATTA DA GÖRÜLÜYOR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, güçlü bir NATO'nun Avrupa'ya, güçlü bir Avrupa'nın da Kuzey Amerika'ya faydalı olduğunu belirtti. ABD'nin transatlantik ilişkilere bağlılığının önemine dikkat çeken Stoltenberg, "Bu taahhüt sadece kelimelerde değil fiiliyatta da görülüyor. ABD asker ve ekipmanları şimdi Polonya'ya ve Baltık ülkelerine ulaşıyor. Bu, ABD'nin zor dönemlerde Avrupa'yla beraber durma kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Stoltenberg, savunma harcamalarının artırılması konusunda ise son verilerde yüzde 3,8'lik artışın görüldüğünü kaydetti.

İttifak üyeleri savunma bakanları toplantısında, savunma harcamalarının artırılmasını görüşecek.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI NATO'YA DESTEĞİ SORGULATTI

Trump, göreve gelmeden önce Bild gazetesine verdiği röportajda, "NATO'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi." ifadesini kullanmıştı.

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD'ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO'yu çok önemli bulduğunu ifade etmişti.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD'nin Washington'da kurulan NATO'ya olan desteği ve bağlılığıyla ilgili soru işaretleri uyandırmıştı.