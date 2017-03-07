Mavi şaraba tepkiler bitmiyor

Ürettikleri mavi şarapla dünyanın dikkatini üzerine çıkan İspanyol bir firmaya İspanya Tarım Bakanlığı tarafından cezaya kesildiği ortaya çıktı. Firmanın üretimine geçtiğimiz aylarda iki ay boyunca yasak getirildiği bildirildi.

New York Times’ın haberine göre İspanyol tarım bakanlığı Avrupa Birliği’nin şarap için getirdiği standartları şirketin mavi şarabının taşımadığına karar verildi. Geçici üretim yasağı sonrası firma etiketindeki ‘mavi şarap’ yazısını da çıkardı.

ÇİVİT VE ANTHOKYANİN

Mavi şarabın üretilmesi tamamen doğal bir süreç sonucunda gerçekleşiyor. Çivit ve üzüme rengini veren anthokyanin pigmenti bir araya gelince şarabın rengini maviye çeviriyor. İspanya ve İtalya’da toplanan mavi beyaz üzümlerden yapılan mavi şarabın içinde tatlandırıcı da bulunuyor. Şaraba bir miktar yaban mersini de atılıyor.

Firmaya şarapları için yüzde 1 üzüm ve yüzde 99 şarap kullanımına sadık kalması uyarısı da yapıldı.

Mavi şarabı üreten şirketin kurucularından Taig McCarthy, “İnsanlar şaraba baktıklarında biraz şaşırsınlar biraz da içerken eğlensinler istedik. Yıllardır değişiklik yapılmayan şarap endüstrisinde devrim yapmaya çalışıyoruz. Fakat oyunu onlar kontrol ediyorlar” diyerek İspanyol yetkilileri eleştirdi.

İspanya’daki şarap üreticilerinin 4’te 3’ünü bünyesinde barındıran İspanya Şarap Federasyonu’nun başkanı Jose Luis Benitez mavi şarap üreten firmayı kendilerinin şikayet etmediğini Tarım Bakanlığı’na yapılan şikayetin isimi belli olmayan bir kaynaktan gerçekleştiğini söyledi.

İspanya’da 2008 yılında yine renginden dolayı gold cava şarabı yüzünden de ceza kesilmişti. Benitez, “Oyunun kurallarına saygı duymalısınız” diyerek mavi şarabı üretenleri eleştirdi.