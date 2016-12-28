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Mavridis, Rum gazeteciyi 'Türkiye'nin sözcülüğünü yapmakla' suçladı

Mavridis, Rum gazeteciyi 'Türkiye'nin sözcülüğünü yapmakla' suçladı

Kostas Mavridis’in, Rum Haber Ajansı (KİPE) ile Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RİK) İstanbul muhabiri Anna Andreu’yu “Türkiye’nin sözcülüğünü yapmakla” suçladığı bildirildi.

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DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Rum Haber Ajansı (KİPE) ile Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RİK) İstanbul muhabiri Anna Andreu’yu “Türkiye’nin sözcülüğünü yapmakla” suçladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Mavridis’in Fileleftheros gazetesinde 24 Aralık’ta yayınlanan makalesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki birçok gazeteciyi hapse attırdığını, ancak Andreu’yla ilgili hiçbir kovuşturma yapılmadığını ve bunun, Andreu’nun “Türkiye’nin sözcülüğünü yapmasından kaynaklandığını” kaydettiğini yazdı.

Gazete, bu ifadenin Rum Gazeteciler Birliği’nin sert tepkisine neden olduğunu ve birliğin, Mavridis’in “etik dışı ve sebepsiz saldırı yaptığını” ifade ettiğini kaydetti.

Haberde, Mavridis’in tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını söylediği ve özür dilediği belirtildi.

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