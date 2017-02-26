“Mavroyannis soru işareti yaratıyor”

Rum yönetiminin, çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük hakkı tanınmasını görüşme konusu yapmadığını açıklarken, Müzakereci Andreas Mavroyannis’in bazı “küçük istisnalar ve geçiş dönemlerini” görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek, “soru işaretleri yarattığı” öne sürüldü.

Filelefthteros; “4 Özgürlük İçin Annan Planı’nı Tarıyorlar” başlıklı haberinde, “müzakerelerde başrol oynayan kişilerin, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve AB’deki çevrelerle müştereken, Ankara’nın 75 milyon Türk vatandaşına 4 temel özgürlüğün uygulanması talebini ‘olabildiğince’ tatmin etmek için, gerek federal Kıbrıs devleti tarafından gerek AB’nin faaliyetleri aracılığıyla “özel bir kolaylık statüsü verilmesi hedefiyle formül aradığını” yazdı.

Gazete, müzakerelerin donmuş olmasına rağmen 4 özgürlük konusunun gündemde olduğunu ve AB’deki yetkili çevrelerin; “Kıbrıs sorununun çözüm çabaları yeniden başlarsa, Türk vatandaşlarına federal Kıbrıs’ta serbest dolaşım ve serbest yerleşim talebini yerine getirmede ‘pusula’ olması beklenen Annan Planı’nı taramakta olduğunu, emtianın ve hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda ise Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesinin ileri götürülmekte olduğunu” yazdı.

Habere göre, Rum Müzakereci Mavroyannis, Mega isimli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye ile ekonomik ilişkisi ve bağımlılığından söz ederken, “Bu ilişkiyi sihirle yok edemeyiz. Türkiye için bir özel muamele idame ettirmek için bazı yöntemler bulmayı çok da yersiz görmüyoruz” dedi ve gazetenin ifadesiyle “daha da ileri giderek, Türkiye’den bazı ürünler için - çok küçük - bazı istisnalar ve geçiş dönemlerinden” söz etti.

Yunan vatandaşlarının Kıbrıs’taki haklarına kısıtlama düşüncesi olmadığını da söyleyen Mavroyannis, şöyle dedi:

“Yapabileceğimiz, Türk vatandaşlarına, eşdeğer veya eşdeğer sonuç verecek bazı muamelelerdir. Yani, bir yıl içerisinde bin (1000) Yunan, çalışanların serbest dolaşımı hakkını kullanır, Kıbrıs’a gelir ve Kıbrıs’ta iş bulursa, 4’e 1 oranı temelinde 250 Türk vatandaşına geçici çalışma izni verebiliriz.

Ancak Kıbrıs Rum tarafının düşündüğü istisnalar, Türk vatandaşlarının Kıbrıs’ta ikametleriyle sınırlı değil, Türk ürünlerine de yayılıyor. Diyelim ki bugün işgal bölgelerine Türkiye’den 50 ton et ihraç ediliyor. Ürün Sağlık Standartları’na uymaları şartıyla, 50 ton eti getirebilmeleri için Kıbrıs’ın AB’ye ‘Uyum Yasası’nda bir geçiş dönemi uygulayabiliriz.”

Gazete, Mavroyannis’in bu sözlerinin, kısa süre önce 4 özgürlük talebini görüşmek üzere Brüksel’e giderek Komisyon’un Hukuk Dairesi ile temas ettiği de dikkate alındığında, Rum yönetiminin 4 özgürlük konusuna yaklaşımının tam olarak ne olduğu konusunda “haklı soru işaretleri” ortaya çıkardığına vurgu yaptı.

Gazete haberinin “Komisyon, Başkan Anastasiadis’in Mektubuna Cevap Vermedi” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Jean Claude Juncker’er 30 Ocak’ta gönderdiği mektuba, neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz cevap verilmediğini, bunun da AB’deki bazı çevrelerin Türkiye’nin 4 özgürlük talebini olabildiğince çok yerine getirmek amacıyla alternatif yöntem arayışlarıyla alakalı olduğunu yazdı.