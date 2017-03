Mavroyannis: "Türkiye’deki gelişmeler bizi endişelendiriyor"

Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, “Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin gidişatına etkilerinden duyduğu endişeyi dile getirdiği” haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün Rum Devlet Radyo Televizyonu RİK’in sabah kuşağında konuşan Mavroyannis, “(Türkiye’nin aksine) Kıbrıs Rum tarafının birçok cömert harekette bulunduğunu” öne sürdü ve “bunların dünyanın hiçbir başka yerinde görülmeyen hareketler olduğunu” iddia etti.

“Kıbrıs Türk tarafının, devletin karar alma mekanizmaları ile işlerliğini sorgulatacak şekilde geri adımlar attığının gözlemlendiğini” iddia eden Mavroyannis, “Kıbrıslı Türklerin önemli meselelere etkin katılımının başka şey, ayrı mantığın ise başka bir şey olduğunu” ileri sürdü.

Gazeteye göre “eşitliğin yorumlanması konusunda sürekli büyüyen bir çaba olduğunu” da öne süren Mavroyannis, “(birleşik devletin) işlerliğinin önemli unsurlarının burada kaybedildiğini” öne sürdü.

Gazeteye göre, Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk vatandaşları için dört özgürlüğün benimsenmesine ilişkin talebinin ise “gerçekçi olmadığını” ileri süren Mavroyannis, Avrupa’da bu talebi destekleyen sesler duyulduğunu, öte yandan Avrupalı liderler düzeyinde ise resmen bir şey söylenmediğini sözlerine ekledi.

Simerini gazetesinin haberine göre ise, “Esas meselenin Sayın Akıncı’nın müzakere masasına dönmesi değil, daha öteye gidilmesi için koşullar olup olmadığı” iddiasında da bulunan Mavroyannis, “gerekli güven ve sürece olan inancın, araya giren şeylerle yaralandığını” söyledi.

Gazeteye göre Mavroyannis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Verdiğimiz mesaj, var olan belirsizlikleri çözmek için gerekli koşulları inşa etme ve devam etme konusunda başarılı olamadığımızdır. Bu, en büyük sorundur, çünkü zaman ilerliyor.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerden çekilmesinin “bahane” olduğu iddiasında da bulunan Mavroyannis, “müzakerelerin kritik bir noktaya, gerçek ana ulaştığını, çünkü ortada aralarında köprü kurulması gereken önemli fikir ayrılıkları bulunduğunu” öne sürdü.

Gazeteye göre Mavroyannis sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki pratikte, özellikle de Türkiye açısından, ileriye gitme niyeti olmadığını gördük. Bunun aksine, koşullar ve şantajcı ikilemlerle karşı karşıya kaldık, ki bunları hiçbir durumda kabul edemezdik.”

Mavroyannis, habere göre “güvenlik ve garantiler konusundaki aşırı Türk taleplerini, tek taraflı müdahale haklarının korunmasına ilişkin istemi ve dört özgürlüğe ilişkin talebi” de değerlendirdi.

Gazeteye göre, AB çevrelerinde, Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk vatandaşları için dört özgürlüğün benimsenmesine ilişkin talebi destekleyen sesler duyulduğunu, ancak Avrupalı liderler düzeyinde ise resmen bir şey söylenmediğini ifade eden Mavroyannis, “Kıbrıs’ın, iç ortak Avrupa pazarının dışında kalma olasılığının, paniğe kapılmalarına neden olduğunu” söyledi.

Gazeteye göre Mavroyannis “büyük mücadele ve fedakârlıklarla başardıkları ve AB’ye kesintisiz ve eşit katılımları olan bu önemli şeyi, kaybetmeye niyetleri olmadığını” da ifade etti.

Gazeteye göre şu an müzakerelere geri dönülmesi için çaba gösterildiğini de dile getiren Mavroyannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, süreci kaldığı yerden devam ettirmeye her an hazır olduğunu sözlerine ekledi.