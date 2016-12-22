May'den terör mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına tır ile saldırı düzenlenmesiyle ilgili Londralılara yaptığı çağrıda, "Yaşamımıza her zamanki gibi devam ederek teröristlerin bizi sindiremeyeceği yönünde net bir mesaj vermek bence çok önemli" dedi.

May, Berlin'de gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, ülkesindeki terör saldırıları endişesine ilişkin London Evening Standard gazetesine açıklamada bulundu.

İngiliz lider, kamunun güvenliğini sağlamak üzere özellikle başkent Londra başta olmak üzere ülkedeki kolluk kuvvetlerinin, gece gündüz çalıştığını belirterek, "Güvenlik güçleri çok iyi bir iş çıkarıyor" dedi.

May, "Tabii ki de düşüncelerimiz Berlin'deki korkunç saldırıdan etkilenenlerle birlikte ancak Londralılar günlük işlerine olağan şekilde devam etmeli. Bu Noel döneminin tadını çıkarmalı. Yaşamımıza her zamanki gibi devam ederek, teröristlerin bizi sindiremeyeceği yönünde net bir mesaj vermek bence çok önemli" diye konuştu.

Geçen Pazartesi akşamı Berlin’de Breitscheidplatz Meydanı’ndaki Noel pazarına giren tır, 12 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

İngiliz polisi de olayın ardından yaptığı açıklamada, ada genelinde düzenlenen Noel etkinliklerinde ve kalabalık noktalarda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını duyurmuştu.

İngiliz hükümeti, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ağustos 2014'de, uluslararası terör tehdidi seviyesini, terör saldırısı yaşanması muhtemel anlamına gelen, "çok ciddi"ye yükseltmişti.

İngiliz polisi, Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana 800'den fazla İngiliz vatandaşının bu ülkeye ve Irak'a gittiğini, bu kişilerin yarısının da ada topraklarına geri döndüğünü tahmin ediyor. Yetkililer, dönenlerin ülkede terör saldırıları düzenlemesinden endişe duyuyor.