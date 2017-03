May’in kahkahası sosyal medyayı salladı

The Independent'in haberinde, Başbakan May'in İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın oturumunda ilginç şekilde kadraja girdiği belirtildi.

Habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere başbakanını Surrey Kontluğu'nun yöneticileriyle ‘gönüllü anlaşma' yapmakla suçlaması, May'in uzun uzun ve içten gülmesine neden oldu.

​Gülen Teresa May'ın görüntülendiği video, sosyal ağlarda hızla yayıldı. Kullanıcılar ayrıca photoshop kullanarak birçok eğlenceli görsel üretti.

Bir kullanıcı, "Birileri daha önce ‘Başbakana sorular'da Teresa May'in balık ziyafeti çektiğini gördü mü?" diye sordu ve şu görüntüyü paylaştı:

Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs #Budget2017 pic.twitter.com/HJdIvR2hJo