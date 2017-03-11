  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. May’in kahkahası sosyal medyayı salladı

May’in kahkahası sosyal medyayı salladı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avam Kamarası’nın oturumunda uzun uzun gülmesi, sosyal medya kullanıcılarının ilginç yorumlarına neden oldu.

The Independent'in haberinde, Başbakan May'in İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın oturumunda ilginç şekilde kadraja girdiği belirtildi.

Habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in İngiltere başbakanını Surrey Kontluğu'nun yöneticileriyle ‘gönüllü anlaşma' yapmakla suçlaması, May'in uzun uzun ve içten gülmesine neden oldu.

​Gülen Teresa May'ın görüntülendiği video, sosyal ağlarda hızla yayıldı. Kullanıcılar ayrıca photoshop kullanarak birçok eğlenceli görsel üretti.

Bir kullanıcı, "Birileri daha önce ‘Başbakana sorular'da Teresa May'in balık ziyafeti çektiğini gördü mü?" diye sordu ve şu görüntüyü paylaştı:

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Alet çantası değil, ilaç çantası
Alet çantası değil, ilaç çantası
May’in kahkahası sosyal medyayı salladı
May’in kahkahası sosyal medyayı salladı
Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Fragman
Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Fragman
Karatay: "Balın şifası zararından bin kat daha az"
Karatay: "Balın şifası zararından bin kat daha az"
Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"
Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"
Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı
Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı
CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"
CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"
TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı
TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı
Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!
Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!