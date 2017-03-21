MDP Nevruz nedeniyle mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Türk dünyasının ortak bayramı olan Nevruz nedeniyle mesaj yayımlayarak bu günün Türk Milleti’ni birbirine bağlayan manevî bir bütünleşme; birbirini doğru anlama için vesile olması gerektiğini belirtti.

MDP basın bürosundan yapılan açıklamada, Nevruz’un sevgi, hoşgörü, muhabbet, umut, dayanışma, fikren ve bedenen yenilenme olduğu kaydedildi.

“Farklılıklarımızdan daha çok benzerliklerimiz ve ortak değerlerimizin olduğu bilincini bizlere aşılamalıdır. Bu müstesna gün, tabiatı uyandırdığı gibi, kardeşlik duygularımızı da uyandırmalıdır. Bizi birbirimize düşürmek isteyen şer odaklarına inen bir tokat hükmünde olmalıdır. İhtilafa değil, ittifaka zemin hazırlamalıdır. Gönüllere kardeşlik tohumu ekmelidir” denilen açıklamada, Nevruz’un Türk dünyasına kutlu olması dilendi.