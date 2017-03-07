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  3. MEB'deki üçüncü tur ruhsat ihalesi için müzakereler olumlu sonuçlandı
MEB'deki üçüncü tur ruhsat ihalesi için müzakereler olumlu sonuçlandı

MEB'deki üçüncü tur ruhsat ihalesi için müzakereler olumlu sonuçlandı

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıkılan üçüncü tur ruhsat ihalesinde seçilen şirketlerle yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

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Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıkılan üçüncü tur ruhsat ihalesinde seçilen şirketlerle yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsel için çıkılan üçüncü tur ruhsat ihalesinde seçilen şirketlerle yapılan müzakerelerin “olumlu” sonuçlanmasının ardından, öneriler, Rum Yönetimi’nin şirketlerle sözleşmeler imzalaması amacıyla, 17 Mart tarihinde Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.

Habere göre ihale için seçilen şirketler, 6’ıncı parsel için ENI- TOTAL konsorsiyumu, 8’inci parsel için ENI ve 10’uncu  parsel için ise Exxon Mobil Qatar Petroleum şeklinde yer almıştı.

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