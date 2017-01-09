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Meclis Başkanı Kahraman yoğun bakımda

Meclis Başkanı Kahraman yoğun bakımda

30 Aralık’ta ameliyat olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yoğun bakımda olduğu açıklandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Ankara’daki Güven Hastanesi, 29 Aralık’ta hastaneye kaldırılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hızlı ilerleyen ve yırtılma riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık'ta ameliyat edilen Kahraman'ın, geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine yakından izleme amacıyla, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği duyuruldu.

Kılıçdaroğlu’ndan ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Güven Hastanesine giden Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 20 dakika kaldı ve doktorlardan Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık, şu anda kendisi yoğun bakımda ama 'hayati tehlikesinin olmadığı' ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da hastaneye gelerek, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA 

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