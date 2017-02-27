Meclis Başkanı Siber Dış Basın Birliği heyetini kabul etti

Raif Uzkan

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dış Basın Birliği’nin yeni yönetimini kabul etti.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, yaptığı açıklamada, iki hafta önce gerçekleştirilen genel kurulda oy birliğiyle yeni yönetimin oluştuğunu ve bir önceki yönetimin çok yükseğe çıkardığı çıtayı daha da yukarıya taşımak istediklerini belirtti.

Kıraç, Dış basın Birliği’nin (DBB) 25 yıllık onurlu bir mirasını devraldıklarını ifade ederek amaçlarının özellikle mesleki uygulamalarda gazetecilerin daha ileriye gitmesini sağlamak ve Kıbrıs Türk halkının haklı sesinin dünyada en doğru biçimde temsil edilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

KKTC’de halkın iradesinin bir temsilcisi ve yasama organının başkanı olarak Siber’in başarılı işlere imza atmasını dileyen Kıraç, çağdaş yasalarla Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri almasının önemini vurguladı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, basın ve iyi iletişimin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türkünün haklı olmasının, dünyanın Kıbrıs Türküne haklarını vereceği anlamı taşımadığını hatırlattı ve KKTC halkının dünyaya hem ülkesini hem de kendisini en iyi şekilde anlatmasının önemli olduğunu vurguladı.

Basının Kıbrıs sorunundaki tüm gelişmeleri dünyaya anlatması gerektiğini ifade eden Siber, bu arada yasaların en güncel ve çağdaş formlarda oluşturulmasının da Meclisin görevi olduğunu, yasalarınsa beklenen hızda çıkarılamadığını söyledi.

Palyatif önlemlerin sorunların çözümünü ertelediğine, bunun yerine doğru teşhis koyup çözüm odaklı çalışmanın önemine dikkati çeken Siber, mevcut insan kaynaklarını doğru yerlere kanalize ederek etkili şekilde kullanabilmenin sorunların çözümüne katkı yapacağını kaydetti.

Yasaların daha çabuk çıkarılabilmesi adına bir “Hukuk Komisyonu” düzenlemesini hayata geçirmek istediklerini anlatan Siber, bu konuda hem iktidar partilerinin, hem Yüksek Mahkeme’nin hem de Barolar Birliği’nin hemfikir olduklarını dile getirdi.

Siber “Bir olumsuzluk varsa olumsuzluğun köküne inmemiz gerekir” şeklinde konuştu.