Meclis Başkanı Siber, Kamu-Sen kadın heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikasının (Kamu-Sen) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği ve Kadın Hakları Komitesi üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Siber, Kadınlar Günü’nün toplumsal farkındalığı yaratmak adına önemli bir gün olduğunu belirtti.

Siber, bu vesileyle mevcut sorunların dile getirildiğini ve sorunlara üretilebilecek çözüm önerilerinin tartışıldığını söyledi.

Fırsat eşitliği bakımından ülkede kadınlar ve erkeklerin eşit olduğunu ifade eden Siber, göze batmasa bile birçok alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine göre davranılmadığının görüldüğünü vurguladı.

Siber “Bunu bilmek aslında çözüm üretebilmektir. Bu konuda sorun varsa sorunun nedenlerini irdelemek ve çözüm üretmek toplumsal mutluluğu arttıracaktır. Çünkü toplumsal mutluluk, bir ülkenin kadını, erkeği, genci, yaşlısı ve çocuğu ile mutlu olmasıdır” dedi.

Kamu Sen üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Meclis Başkanı Siber, bu sorunların sürekli olarak gündeme getirilmesini diledi.

ÖCAL

Kamu Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal da konuşmasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öcal, bu vesileyle yaşanan sorunları dile getirmek istediklerini de ifade etti.