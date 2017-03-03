Meclis, bu hafta 4’üncü kez toplanamadı

Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, bugün de yapılamadı. Meclis Genel Kurulu bu hafta 4’üncü kez ertelendi.

Nisap sağlanamadığı için salı gününden bu yana toplanamayan ve 3 kez 24 saatliğine ertelenen Meclis Genel Kurulu, 4. denemesini bugün yaptı ancak bugün de toplanamadı.

Meclis Genel Kurulu, 5. denemesini bugünkü toplantının gündemiyle birleştirilerek, 6 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU

Meclis Genel Kurulu’nun ilk toplanma denemesi saat 10.20’de Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında yapıldı. Yeterli sayı bulunamayınca oturuma 10 dakika ara verildi. İkinci oturumda da nisap sağlanamadı.

İlk oturuma, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili Zeki Çeler, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekilleri Ahmet Kaşif ile Ergün Serdaroğlu katıldı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dursun Oğuz ise Genel Kurul’da katip olarak yer aldı.

İKİNCİ OTURUMDA DA NİSAP SAĞLANAMADI

Birleşimin ikinci denemesi ise saat 10.50’de yapıldı. İkinci oturumda CTP milletvekilleri, TDP Milletvekili Zeki Çeler, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekilleri Ahmet Kaşif, Ergün Serdaroğlu ve Erdal Özcenk yer aldı. UBP Milletvekili Dursun Oğuz da yine katip koltuğundaki yerini aldı.

Genel Kurulun 27 Şubat Pazartesi günkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından Sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 28 Şubat Salı güne ertelenmişti.

Ancak birleşim 28 Şubat’ta nisaba takılmış, 24 saat sonraya ertelenmiş, dünkü birleşimde yine yeterli sayı olmadığından oturum bir 24 saat daha sonraya, bugüne ertelenmişti.

Meclis Genel Kurulu bugün de toplanamadı. 24 saat ertelemeden sonra Meclis bu hafta içindeki 4’üncü toplanma denemesini bugün yaptı.

Meclis Genel Kurulu, 6 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da, bugünkü gündemle birleştirilerek toplanacak.