Meclis Çevre Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi’nde kağıt atıkların geri dönüşümü, genel çevre sorunları ve çevre kirliliği” konusunda değerlendirme toplantısı yaptı.
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Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, “Cumhuriyet Meclisi’nde kağıt atıkların geri dönüşümü, genel çevre sorunları ve çevre kirliliği” konusunda değerlendirme toplantısı yaptı.
Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Çevre Komitesi, bugün saat 13.00’te Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Komite Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında toplandı.
Toplantıya Alanlı yanında, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Hüseyin Erçal katıldı.
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