Meclis Genel Kurulu toplandı

Doğuş Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak genel kurula sunuşlar yapılacak. Toplantıda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler’in Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin iki tezkerenin okutulup, onaya sunulacak.

Genel kurul gündeminde Emniyet Kemeri DeğişiklikYasa Tasarısı, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Değişiklik Yasa Önerisi ve Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de bugün yapılacak.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 1 Şubat’taki toplantısında aldığı kararlar da bugün ele alınacak.