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Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.50’de toplandı.

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Gözde Süreç Sarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.50’de toplandı.

Genel Kurul'da CTP’ye bağlı bazı milletvekilleri, TDP milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın 2 Mart’ta birlikte sundukları “Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Hükümeti Hakkında Güvensizlik Önergesi” isteminin gündeme alınıp alınmaması konuşulacak ve oylama yapılacak.

Toplantının gündeminde ayrıca milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular bölümü de yer alıyor.

Güvensizlik önergesinin genel gerekçesinin okunmasının ardından her partiden bir milletvekiline 30 dakikalık söz hakkı verilmeye başlandı.

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