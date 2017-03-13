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Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

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Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde, kamu mesai saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde ayrıca, Sayıştay üyeliği için seçim ile  Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da var.

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