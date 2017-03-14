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Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

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Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Gündeminde güncel konuşmalar bulunan Genel Kurul’da, ilk konuşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun “KKTC Devleti’nin Kamu Borç Stoku, Faizleri ve Yönetimi” konusunda yaptı.

Gündemde, CTP Milletvekili Salih İzbul ‘un “Sağlıkta Son Gelişmeler”, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ‘nin “Turizm”, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın “Toplu Taşımacılıkta Neler Oluyor, UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin “Rumların Panhelemenis ve Enosis Hayalleri” ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin “KIBTEK’te neler oluyor?” başlıklı güncel konuşmaları da bulunuyor.

Güncel konuşmaların ardından milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları yer alacak

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