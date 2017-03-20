Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama görevi ile toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi ile Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Önerisi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Başvurusunun Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Sayıştay Komitesi’nin Esentepe Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu ele alınacak.