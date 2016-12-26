Meclis Genel Kurulu yarın 2016’nın son toplantısını yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın 2016 yılının son toplantısını yapacak.

Yarın saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’da Mülki Yönetim ve Bölümleri Değişiklik Yasa Tasarısı, Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi ile Sayıştay Komitesi’nin Tatlısu Belediyesi 2006 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu ile İnönü Belediyesi 2006-2007 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu ele alınacak.

Genel Kurul’da yazılı ve sözlü sorulara da yer verilecek.