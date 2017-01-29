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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul’da ayrıca, Komitelerden gelen, Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi görüşülecek.

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