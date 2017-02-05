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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin raporu” ve yine aynı komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel yer alıyor.

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