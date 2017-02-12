Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin raporu; aynı Komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel; Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.