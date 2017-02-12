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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin raporu; aynı Komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel;  Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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