Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurulun gündeminde, kamu mesai saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki gündeminde ayrıca, Sayıştay üyeliği için seçim ile Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da var.