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  3. Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Mecli Genel Kurulu'nun gündeminde, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Yayın Yüksek Kurulu üyeliği başvurusu değerlendirmesinin de yapılacağı kurulda, Esentepe Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu da ele alınacak.

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