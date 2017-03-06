Meclis Genel Kurulu’nda denetim raporları okundu

Gözde Süreç Sarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 7 saati aşkın süren toplantısının son bölümünde, geçen haftadan beri gündeminde bulunan Sayıştay Üyeliği seçiminin; Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın önerisiyle Başsavcılık’tan görüş gelmesi amacıyla 13 Mart’a kadar ertelenmesini oy çokluğuyla kabul etti.

Toplantıda Sayıştay Komitesi’nin Birleştirilmiş Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 2006-07 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu” Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay tarafından okundu.

Ardından, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin “Ertech Ltd.in Direktörü Sadi Erdendoğ’un Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporu”, “Hasan Yıkıcı ile KTAMS’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporu” ile “Yeşim Saygılı’nın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporu” komite başkanı Fazilet Özdenefe tarafından okundu.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Hasan Yıkıcı ile KTAMS’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporu”na ilişkin söz aldı.

Denktaş, AB Koordinasyon Ofisi’nin yasal dayanağı olmayan, Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulmuş bir ofis olduğunu yasal statüsü bulunmadığını söyledi. Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun, ofise istediği kişiyi yönetici olarak atayabileceğini ifade etti.

DENKTAŞ’TAN ERTELEME ÖNERİSİ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin “Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Rapor”una yönelik öneri sundu. Denktaş, Savcılıktan görüş gelinceye kadar Sayıştay üyeliği seçiminin 13 Mart tarihine kadar ertelenmesi önerisini sundu. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 18.20’de tamamladı.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.